В ОРДЛО передали 140 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 180 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької та Луганської областей продукти харчування, канцелярське приладдя, будівельні матеріали та обладнання, загальною вагою 140 тонн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 березня, на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 8 вантажних автомобілі від Дитячого фонду ООН “ЮНІСЕФ” з меблями, будівельними матеріалами та медичними засобами.