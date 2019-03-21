В ОРДЛО передали 140 тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 9 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта, на выезд в временно оккупированной территории Украины последовали 8 грузовых автомобилей от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" с мебелью, строительными материалами и медицинскими средствами.



