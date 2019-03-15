“ЮНІСЕФ” відправив в ОРДЛО 108 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 8 вантажних автомобілі від Дитячого фонду ООН “ЮНІСЕФ” з меблями, будівельними матеріалами та медичними засобами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 8 вантажних автомобілі від Дитячого фонду ООН „ЮНІСЕФ“. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області меблі, будівельні матеріали та медичні засоби загальною вагою 108 тонн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 14 березня, Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 180 тонн гуманітарної допомоги.