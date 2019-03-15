"ЮНИСЕФ" отправил в ОРДЛО 108 тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 8 грузовых автомобилей от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области мебель, строительные материалы и медицинские средства общим весом 108 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 14 марта, Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи.



