Аваков зустрівся з представниками Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 трпавня. УНН. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
Міністр познайомився з новим главою Комітету пані Флоранс Жиллєтт. Вона прибула для роботи в Україні в березні поточного року.
Як повідомили у прес-службі сторони домовились про поглиблення співпраці між МВС та МКЧХ. Варто зазначити, що основними питаннями співпраці лишається проведення спільних навчань, співробітництво у сфері гуманітарного розмінування та дотримання прав людини.
Арсен Аваков наголосив, що всі підрозділи МВС готові до подальшої реалізації спільних проектів.
Своєю чергою, представники МКЧХ пообіцяли влаштувати спільні семінари, а також сприяти роботі правоохоронців у справах, що стосуються тимчасово окупованої території.
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