Аваков заявил, что не будет баллотироваться в нардепы

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 10903 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 31722 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109405 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134985 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143457 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129619 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129982 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131198 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153319 просмотра

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Аваков заявил, что не будет баллотироваться в нардепы

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в нардепы

Киев  •  УНН

 • 15292 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет принимать политического участия в избирательной кампании и не будет баллотироваться в народные депутаты. Об этом Аваков сообщил в Facebook, передает УНН.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал Аваков.

Напомним, ранее в команде Президента Украины Владимира Зеленского высказывали мнение, что до парламентских выборов глава МВД Арсен Аваков будет выполнять свои должностные обязанности.

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