Аваков заявил, что не будет баллотироваться в нардепы

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал Аваков.

Напомним, ранее в команде Президента Украины Владимира Зеленского высказывали мнение, что до парламентских выборов глава МВД Арсен Аваков будет выполнять свои должностные обязанности.