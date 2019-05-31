Аваков заявив, що не балотуватиметься в нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не братиме політичної участі у виборчій кампанії і не балотуватиметься в народні депутати. Про це Аваков повідомив у Facebook, передає УНН.
"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України", - написав Аваков.
Нагадаємо, раніше у команді Президента України Володимира Зеленського висловлювали думку, що до парламентських виборів голова МВС Арсен Аваков буде виконувати свої посадові обов'язки.