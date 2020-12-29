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Аваков выпустил в свой День рождения новую книгу о событиях весны 2014 года в Харькове

Киев • УНН

 • 17334 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня вышла в свет новая книга министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "2014. Мгновения харьковской весны". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Аваков выпустил в свой День рождения новую книгу о событиях весны 2014 года в Харькове

"Сегодня в свет вышла моя новая книга"2014. Мгновения харьковской весны", - написал Аваков.

В книге Аваков рассказывает, как сепаратистам, которых координировали российские спецслужбы, не дали создать так называемую "ХНР".

"На страницах этой книги я высказал свое мнение - как удалось отстоять Харьков, почему не получилось в Донецке и Луганске. Уже с сегодняшнего дня - после всех этих лет и событий гибридной войны - я делюсь с читателями своими размышлениями о причинах и последствиях, о будущем Украины", - отметил Аваков.

По его словам, в книге сохранена прямая речь героев без цензуры и редактуры, со всеми живыми эмоциями и местами нелитературными выражениями.

Также он отметил, что в книге много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий - на их публикацию он получил специальное разрешение следствия.

"В этой книге я впервые публикую "План по Харькову и области" - электронная переписка кураторов "русской весны", в которой подробно - до геометок - разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов и аппаратуры связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборационистов, и в итоге - создание "ХНР", - написал Аваков.

Напомним, это третья книга Авакова, которую он выдал на должности главы МВД. Первая - "Ленин с нами?" вышла в 2017 году, "Зеленая тетрадь" - в 2018-м.

Как сообщалось, суд запретил харьковскую организацию, которая призывала к "ХНР".

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