Аваков випустив у свій День народження нову книгу про події весни 2014 року в Харкові

"Сьогодні з друку вийшла моя нова книга "2014. Миттєвості харківської весни", - написав Аваков.

У книзі Аваков розповідає, як сепаратистам, яких координували російські спецслужби, не дали створити так звану "ХНР".

"На сторінках цієї книги я висловив свою думку - як вдалося відстояти Харків, чому не вийшло в Донецьку і Луганську. Вже з сьогоднішнього дня - після всіх цих років і подій гібридної війни - я ділюся з читачами своїми роздумами про причини і наслідки, про майбутнє України", - зазначив Аваков.

За його словами, в книзі збережена пряма мова героїв без цензури і редактури, з усіма живими емоціями і часом нелітературними виразами.

Також він зазначив, що в книзі багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки і аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих в рамках оперативних заходів - на їхню публікацію він отримав спеціальний дозвіл слідства.

"У цій книзі я вперше публікую "План по Харкову і області" - електронне листування кураторів "російської весни", в якому детально - аж до геометок - розроблений план окупації Слобожанщини. 28 сторінок по всій формі військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна компанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку - створення "ХНР", - написав Аваков.

Нагадаємо, це третя книга Авакова, яку він видав на посаді глави МВС. Перша - "Ленін з нами?" вийшла в 2017 році, "Зелений зошит" в 2018-му.

Як повідомлялося, суд заборонив харківську організацію, яка закликала до "ХНР".



