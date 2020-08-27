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Аваков отреагировал на расстреляный автобус под Харьковом: посеявшие насилие получат по лбу от державы

Киев • УНН

 • 68538 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате обстрела автобуса под Харьковом никто не погиб. Посеявшие насилие получат по лбу от державы. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

Аваков отреагировал на расстреляный автобус под Харьковом: посеявшие насилие получат по лбу от державы

“Зайки” в ряд — задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие — получит по лбу от Державы, без политики", — написал Аваков.

Напомним, на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми.

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