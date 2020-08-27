Аваков відреагував на розстріляний автобус під Харковом: ті, хто посіяв насильство, отримають по лобі від держави

“Зайчики” в ряд — затримані з м’язами і без мізків, хто стріляв в таких же, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі рани, але кожного, хто брав участь в цих провокаціях чекає жорстка реакція. Політиканам: той, хто посіяв насильство — отримає по лобі від Держави, без політики", — написав Аваков.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.