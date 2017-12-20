Аваков отправил глав Нацполиции и ГСЧС разбираться с пробками из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Силы МВД направили для решения транспортного кризиса на границе Черкасской и Киевской областей. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН в Департамент коммуникации МВД Украины.
"На границе Черкасской и Киевской области - кризисная ситуация. Более суток остаются в снежном плену около сотни крупногабаритных автомобилей", - сообщил А.Аваков.
Он добавил, что для разрешения ситуации направил на место главу Нацполиции Сергея Князева и главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.
"С приданными силами они должны форсированно освободить людей и транспорт из снежного плена", - отметил А.Аваков.
Напомним, на Одесской трассе образовались километровые пробки.