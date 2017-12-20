Аваков відправив голів Нацполіції і ДСНС розбиратися із заторами через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сили МВС направили для вирішення транспортної кризи на межі Черкаської та Київської областей. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"На межі Черкаської та Київської області - кризова ситуація. Більше доби залишаються в сніжному полоні близько сотні великовантажних автомобілів", ‑ повідомив А.Аваков.
Він додав, що для вирішення ситуації направив на місце голову Нацполіціі Сергія Князєва і голову Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна.
"З доданими силами вони мають форсовано звільнити людей і транспорт зі снігового полону", ‑ зазначив А.Аваков.
Нагадаємо, на Одеській трасі утворилися кількакілометрові затори.