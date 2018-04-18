Аваков в США встретился с директором ФБР, говорили о международной преступности

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 12326 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 28501 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 45436 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 72445 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 116665 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 89698 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 126786 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185261 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278304 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203179 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.4м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 118524 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 111459 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 92573 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 115206 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 61945 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 62057 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 115317 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 382761 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 344705 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 429505 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16015 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27216 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33380 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68604 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 275750 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Аваков в США встретился с директором ФБР, говорили о международной преступности

Киев • УНН

 • 15356 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Вашингтоне провел встречу с директором ФБР Кристофером Реем. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.

Аваков в США встретился с директором ФБР, говорили о международной преступности

"Арсен Аваков в Вашингтоне, провел первую в истории Украины встречу министра МВД с директором ФБР.

Во время встречи с директором ФБР Кристофером Реем, были обсуждены вопросы сотрудничества в области борьбы с международной организованной преступностью, легализацией доходов полученных незаконным путем, международным наркотрафиком", - написал Геращенко.

Он также добавил, что особое внимание на встрече было уделено борьбе с международной киберпреступностью, которая не знает границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков в США обсудил план возвращения Донбасса и Крыма

"Глава ФБР поблагодарил Арсена Авакова за успешное сотрудничество между ФБР и киберполицией Украины в деле обезвреживания международной хакерской группировки "Avalanche", которая ограбила тысячи граждан ЕС и США, снимая средства с их счетов", - добавил Геращенко.

Также нардеп отметил, что "эта встреча показала, что в ФБР США по достоинству оценивают усилия Арсена Авакова и его команды в деле реформирования Министерства внутренних дел и Национальной полиции и готовы уже сейчас начинать новые масштабные проекты в деле борьбы с международной преступностью".

Ранее Аваков сообщил, что специалисты из США выразили готовность ввести программу медицинской и психологической реабилитации украинских военных, побывавших в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63