Аваков у США зустрівся із директором ФБР, говорили про міжнародну злочинність
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Вашингтоні провів зустріч з директором ФБР Крістофером Реєм. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.
"Арсен Аваков у Вашингтоні, провів першу в історії України зустріч міністра МВС з директором ФБР.
Під час зустрічі з директором ФБР Крістофером Реєм, були обговорені питання співпраці в галузі боротьби з міжнародною організованою злочинністю, легалізацією доходів отриманих незаконним шляхом, міжнародним наркотрафіком", - написав Геращенко.
Він також додав, що особливу увагу на зустрічі було приділено боротьбі з міжнародною кіберзлочинністю, яка не знає кордонів.
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"Глава ФБР подякував Арсена Авакова за успішну співпрацю між ФБР і кіберполіції України в справі знешкодження міжнародного хакерського угруповання "Avalanche, яка пограбувала тисячі громадян ЄС і США, знімаючи кошти з їх рахунків", - додав Геращенко.
Також нардеп відзначив, що "ця зустріч показала, що в ФБР США гідно оцінюють зусилля Арсена Авакова і його команди в справі реформування Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції і готові вже зараз починати нові масштабні проекти в справі боротьби з міжнародною злочинністю".
Раніше Аваков повідомив, що фахівці із США висловили готовність запровадити програму медичної та психологічної реабілітації українських військових, які побували в зоні АТО.