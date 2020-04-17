Аваков: смог над Киевом - не из-за Чернобыльской зоны

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.