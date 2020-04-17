Аваков: смог над Киевом - не из-за Чернобыльской зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Все, что в Киеве происходит, — это не из-за Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева”, — сказал Аваков.
Накануне шквальный ветер в Житомирской области валил деревья и сети электропередач. Утром в регионе зафиксировано три новых очага пожара. К тому же горят и торфяные месторождения, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней.
По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина “ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту „Укрытие“, ни хранилищу радиационных отходов”.
“Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить”, — отметил он.
Как сообщал УНН, во вторник пожар, длилась более недели в Чернобыльской зоне отчуждения, удалось потушить.
По состоянию а утро 17 апреля во Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.