Аваков: смог над Києвом - не через Чорнобильську зону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Смог над столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області — у межах норми й не перевищує природних фонових значень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“Все, що в Києві відбувається, — це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва”, — сказав Аваков.
Напередодні шквальний вітер на Житомирщині валив дерева та мережі електропередачі. Зранку в регіоні зафіксовано три нових осередки пожежі. До того ж горять і торф’яні родовища, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.
Зі слів голови ДСНС Миколи Чечоткіна “жоден із цих осередків не несе загрози ні об’єкту „Укриття“, ні сховищу радіаційних відходів”.
“Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у вівторок пожежу, що тривала більше тижня у Чорнобильській зоні відчуження, вдалось загасити.
Станом а ранок 17 квітня у Чорнобильській зоні відчуження спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.