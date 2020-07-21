Аваков рассказал о состоянии освобожденных в Луцке заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Люди, которых освободили из автобуса в Луцке находятся в нормальном состоянии. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сейчас эти люди здесь, осматривают каждого. Сейчас их кормят, дают воду, связывают с близкими. Они должны дать первичные показания... В целом ну как, просидели 10 часов под палящим солнцем в закрытом автобусе с безумцем рядом, а так люди в нормальном состоянии... Никаких раненых нет", - рассказал Аваков.
Напомним, все заложники в Луцке освобождены.
Как сообщалось, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватила автобус с заложниками.