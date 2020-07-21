Аваков розповів про стан звільнених заручників у Луцьку

“Зараз ці люди тут, оглядають кожного. Зараз їх годують, дають воду, звязують з близькими. Вони повинні дати первинні покази... В цілому ну як, просиділи 10 годин під пикучим сонцем у закритому автобусі із божевільним поруч, а так люди нормальному стані... Жодних поранених немає”, — розповів Аваков.

Нагадаємо, усі заручники у Луцьку звільнені.



Як повідомлялося, за даними поліції, 21 липня вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками.