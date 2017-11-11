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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29509 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36622 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35945 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100258 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88248 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124676 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Аваков рассказал, когда "НФ" определится по поводу альянса с БПП

Аваков рассказал, когда "НФ" определится по поводу альянса с БПП

Киев  •  УНН

 • 9983 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Партия "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах ближе к ним. Об этом в комментарии журналистам заявил министр внутренних дел, член партии Арсен Аваков, отвечая на вопрос относительно возможного слияния с партией "Блок Петра Порошенко", передает корреспондент УНН.

"Мы, безусловно, будем участвовать в парламентских выборах. Когда парламентские выборы? В 2019 году, а сейчас только 2017-й. Вся новейшая украинская политика свидетельствует о том, что формирование альянсов происходит в непосредственной близости к выборам", - отметил А.Аваков.

На вопрос об участии в президентских выборах он ответил так: "Мы, безусловно, будем участвовать в президентских выборах, и определимся, какого кандидата в президенты будем поддерживать или определим своего".

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что пойдут на президентские выборы в 2019 году.

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