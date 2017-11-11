Аваков рассказал, когда "НФ" определится по поводу альянса с БПП

"Мы, безусловно, будем участвовать в парламентских выборах. Когда парламентские выборы? В 2019 году, а сейчас только 2017-й. Вся новейшая украинская политика свидетельствует о том, что формирование альянсов происходит в непосредственной близости к выборам", - отметил А.Аваков.

На вопрос об участии в президентских выборах он ответил так: "Мы, безусловно, будем участвовать в президентских выборах, и определимся, какого кандидата в президенты будем поддерживать или определим своего".

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что пойдут на президентские выборы в 2019 году.