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Аваков розповів, коли "НФ" визначиться щодо альянсу з БПП

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Партія "Народний фронт" визначиться з форматом участі у парламентських виборах ближче до них. Про це у коментарі журналістам заявив міністр внутрішніх справ, член партії Арсен Аваков, відповідаючи на питання стосовно можливого злиття з партією "Блок Петра Порошенка", передає кореспондент УНН.

"Ми безумовно будемо брати участь у парламентських виборах. Коли парламентські вибори? У 2019 році, а зараз лише 2017-й. Уся новітня українська політика свідчить про те, що формування альянсов відбувається у безпосередній близькості до виборів",- зазначив А.Аваков.

На запитання щодо участі у президентських виборах він відповів так: "Ми безумовно будемо брати участь у президентських виборах, і визначимося, якого кандидата у Президенти буде підтримувати чи визначимо свого".

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що підуть на президентські вибори у 2019 році.

 

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