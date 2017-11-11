Аваков розповів, коли "НФ" визначиться щодо альянсу з БПП

"Ми безумовно будемо брати участь у парламентських виборах. Коли парламентські вибори? У 2019 році, а зараз лише 2017-й. Уся новітня українська політика свідчить про те, що формування альянсов відбувається у безпосередній близькості до виборів",- зазначив А.Аваков.

На запитання щодо участі у президентських виборах він відповів так: "Ми безумовно будемо брати участь у президентських виборах, і визначимося, якого кандидата у Президенти буде підтримувати чи визначимо свого".

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що підуть на президентські вибори у 2019 році.