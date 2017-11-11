Аваков розповів, коли "НФ" визначиться щодо альянсу з БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Партія "Народний фронт" визначиться з форматом участі у парламентських виборах ближче до них. Про це у коментарі журналістам заявив міністр внутрішніх справ, член партії Арсен Аваков, відповідаючи на питання стосовно можливого злиття з партією "Блок Петра Порошенка", передає кореспондент УНН.
"Ми безумовно будемо брати участь у парламентських виборах. Коли парламентські вибори? У 2019 році, а зараз лише 2017-й. Уся новітня українська політика свідчить про те, що формування альянсов відбувається у безпосередній близькості до виборів",- зазначив А.Аваков.
На запитання щодо участі у президентських виборах він відповів так: "Ми безумовно будемо брати участь у президентських виборах, і визначимося, якого кандидата у Президенти буде підтримувати чи визначимо свого".
Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що підуть на президентські вибори у 2019 році.