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Аваков начал рабочий визит в США

Аваков начал рабочий визит в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Запланированы встречи с представителями Государственного департамента США и Федерального бюро расследований, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В мероприятиях также примет участие первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

“Наш визит включать, безусловно, как политические вопросы, так и те, которые касаются деятельности МВД. Ключевое — противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас. Во-вторых, усиление сотрудничества с Федеральным бюро расследований в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире. Это очень важно, учитывая события в Сосбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы”, — сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Отмечается, что программа пятидневного визита включает также посещение центра, где обучают агентов ФБР — академию Квантико, и ряд встреч относительно совместных действий между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе с организованной преступностью.

“Это и организованная преступность, действует на территории Украины под влиянием России. Цель — дестабилизация ситуации на территории Украины. Именно для этого российские власти используют „воров в законе“ и других преступников, которые едут из России в Украину”, — отметил Вячеслав Аброськин.

Кроме этого, по его словам, запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

Напомним, во время Киевского форума Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях сейчас находится 35 500 военных РФ.

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