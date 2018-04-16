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Аваков розпочав робочий візит до США

Аваков розпочав робочий візит до США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Заплановані зустрічі із представниками Державного департаменту США та Федерального бюро розслідувань, передає УНН з посиланням на офіційний сайт відомства.

У заходах також візьме участь перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

“Наш візит включатиме, безумовно, як політичні питання, так і ті, що стосуються діяльності МВС. Ключове — протидія російській гібридній війні. Ми готові переймати досвід багатьох передових країн, але у питанні протидії гібридній війні Росії весь світ має вчитися у нас. По-друге, посилення співпраці із Федеральним бюро розслідувань у протидії організованій злочинності, зокрема російській, та її вплив на процеси у світі. Це дуже важливо, зважаючи на події у Сосбері, хімічні атаки на мирне населення у Сирії та втручання у виборчі процеси та кіберзагрози”, — поінформував очільник МВС України Арсен Аваков.

Зазначається, що програма п’ятиденного візиту включає також відвідування центру, де навчають агентів ФБР — академію Квантіко, та низку зустрічей щодо спільних дій між американськими та українськими правоохоронцями у боротьбі із організованою злочинністю.

“Це та організована злочинність, що діє на території України під впливом Росії. Мета — дестабілізація ситуації на території України. Саме для цього російська влада використовує „злодіїв в законі“ та інших злочинців, які їдуть з Росії до України”, — зазначив В’ячеслав Аброськін.

Окрім цього, за його словами, заплановано підписання Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією України та Управлінням боротьби із наркотиками Міністерства юстиції США.

Нагадаємо, під час Київського Безпекового Форуму Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областях зараз знаходиться 35,5 тисяч військових РФ. 

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