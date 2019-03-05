Аваков усилил охрану аппарата МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков своим приказом усилил охрану аппарата МВД и обязал запрещать въезд или выезд автомобилей с территории аппарата МВД, если водитель отказался предоставлять документы и осуществлять поверхностную проверку транспортного средства. Об этом говорится в приказе МВД № 945 от 23.11.2018, передает УНН.
"Запрещается привлекать личный состав роты охраны для обеспечения охраны на территории аппарата МВД (ул. Богомольца, 10, г. Киев) в количестве менее чем указано в табеле постов роты охраны территории аппарата МВД", - говорится в приказе.
Кроме того, теперь в случае проведения мирных собраний на территории, прилегающей к аппарату МВД, для обеспечения охраны общественной безопасности и порядка на месте проведения таких мероприятий могут привлекаться полицейские роты охраны с целью недопущения проникновения посторонних лиц на территорию аппарата МВД.
Также приказом предусмотрено в случае отказа водителя от предоставления документов и осуществления поверхностной проверки транспортного средства, в том числе багажного отделения, запрещается их заезд или выезд с территории аппарата МВД.
Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, как планируют усилить охрану границы.