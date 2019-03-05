Аваков посилив охорону апарату МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков своїм наказом посилив охорону апарату МВС і зобов'язав забороняти заїзд або виїзд автомобілів з території апарату МВС, якщо водій відмовився надавати документів та здійснювати поверхневу перевірку транспортного засобу. Про це йдеться у наказі МВС № 945 від 23.11.2018, передає УНН.
"Забороняється залучати особовий склад роти охорони для забезпечення охорони на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ) у кількості менше ніж зазначено в табелі постів роти охорони території апарату МВС", - йдеться у наказ.
Крім того, тепер у разі проведення мирних зібрань на території, прилеглій до апарату МВС, для забезпечення охорони публічної безпеки і порядку на місці проведення таких заходів можуть залучатися поліцейські роти охорони з метою недопущення проникнення сторонніх осіб на територію апарату МВС.
Також наказом передбачено у разі відмови водія від надання документів та здійснення поверхневої перевірки транспортного засобу, у тому числі багажного відділення, забороняється їх заїзд або виїзд з території апарату МВС.
Наказ набув чинності 22 лютого.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі розповіли, як планують посилити охорону кордону.