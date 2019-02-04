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У Держприкордонслужбі розповіли, як планують посилити охорону кордону

У Держприкордонслужбі розповіли, як планують посилити охорону кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Для підсилення системи охорони кордону потрібно розробити комплекс заходів, який би дав змогу в короткій перспективі збільшити кількість персоналу на всіх пунктах пропуску. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.

“Найперше – розробити комплекс заходів, який би дав змогу в короткій перспективі збільшити кількість персоналу на всіх пунктах пропуску. Пріоритет – кордон із країнами ЄС. По-друге, це підвищити щільність охорони державного кордону. А також: припинити беззмістовні переміщення військовослужбовців, ротацію здійснювати тільки в разі службової необхідності; покращити умови служби офіцерів та контрактників, зменшити службове навантаження; активізувати будівництво житла для військовослужбовців; розглянути можливість подальшого поступового збільшення грошового забезпечення особового складу та низку інших завдань", - вказав він.

За його словами, зараз у Держприкордонслужбі є певний брак особового складу в пунктах пропуску. Відповідно, зростає навантаження на тих офіцерів та контрактників, які там працюють. Водночас наші військовослужбовці-контрактники переважно залучені до охорони "зеленого кордону", але більшість з них вже має відповідний досвід і міг б виконувати обов’язки і в пунктах пропуску.

Він зазначив, що такі завдання для посилення системи охорони кордону перед ДПСУ визначив Президент України Петро Порошенко.

“І Президент бачить цю проблематику, бо я йому завжди відверто доповідаю про стан речей у підрозділах. Я йому також розповів, як ми будемо виконувати його завдання. Тимчасово збільшивши набір військовослужбовців строкової служби, ми зуміємо вирішити два важливих завдання: підвищити щільність і якість охорони кордону та забезпечити персонал в пунктах пропуску комфортніші умови служби, оскільки службове навантаження на них істотно зменшиться”, - повідомив Цигикал та додав, що аби строковики також мали належну мотивацію для якісної служби, розглядається питання можливості їхнього преміювання за затримання та високі результати.

Зокрема у ДПСУ в лютому розпочнуть стажування контрактників на посадах, які вони обіймуть після приходу строковиків.

Стажування планують провести впродовж лютого-березня, а впродовж квітня-травня підготувати до служби строковиків.

Він запевнив, “якщо все буде добре, то вже у червні надійний фундамент для подальшої реалізації завдань, визначених Верховним Головнокомандувачем, буде закладений. Усі ці питання ми обговоримо на підсумковій колегії відомства, яка відбудеться вже за кілька днів”.

Раніше УНН повідомляв, що у 2018 році було затримано понад 3 тисячі нелегальних мігрантів.

Українські Національні Новини

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