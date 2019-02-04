В Госпогранслужбе рассказали, как планируют усилить охрану границы

"Прежде всего - разработать комплекс мероприятий, который бы позволил в короткой перспективе увеличить количество персонала на всех пунктах пропуска. Приоритет - граница со странами ЕС. Во-вторых, это повысить плотность охраны государственной границы. А также: прекратить бессмысленные перемещения военнослужащих, ротацию осуществлять только в случае служебной необходимости; улучшить условия службы офицеров и контрактников, уменьшить служебную нагрузку; активизировать строительство жилья для военнослужащих; рассмотреть возможность дальнейшего постепенного увеличения денежного обеспечения личного состава и ряд других задач", - отметил он.

По его словам, сейчас в Госпогранслужбе есть определенный недостаток личного состава в пунктах пропуска. Соответственно, возрастает нагрузка на тех офицеров и контрактников, которые там работают. В то же время наши военнослужащие-контрактники преимущественно привлечены к охране "зеленой границы", но большинство из них уже имеет соответствующий опыт и мог бы выполнять обязанности и в пунктах пропуска.

Он отметил, что такие задачи для усиления системы охраны границы перед ГПСУ определил Президент Украины Петр Порошенко.

"И Президент видит эту проблематику, я ему всегда откровенно докладываю о состоянии дел в подразделениях. Я ему также рассказал, как мы будем выполнять его задания. Временно увеличив набор военнослужащих срочной службы, мы сумеем решить две важные задачи: повысить плотность и качество охраны границы и обеспечить персоналу в пунктах пропуска комфортные условия службы, поскольку служебная нагрузка на них существенно уменьшится", - сообщил Цигикал и добавил, что если бы срочники также имели надлежащую мотивацию для качественной службы, рассматривается вопрос о возможности их премирования за поимку и высокие результаты.

В частности, в ГПСУ в феврале начнут стажировку контрактников на должностях, которые они займут после прихода срочников.

Стажировку планируют провести в течение февраля-марта, а в течение апреля-мая подготовить к службе срочников.

Он заверил, "если все будет хорошо, то уже в июне надежный фундамент для дальнейшей реализации задач, определенных Верховным Главнокомандующим, будет заложен. Все эти вопросы мы обсудим на итоговой коллегии ведомства, которая состоится уже через несколько дней".

Ранее УНН сообщал, что в 2018 году было задержано более 3000 нелегальных мигрантов.