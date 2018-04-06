Аваков: подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что подразделения МВД готовятся к деоккупации Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал сегодня во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC), передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - сказал Аваков.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат проведения Антитерористинои операции на Востоке Украины будет завершен в мае этого года и состоится переход на новый формат - операции Объединенных сил.