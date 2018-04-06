Аваков: подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - сказал Аваков.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат проведения Антитерористинои операции на Востоке Украины будет завершен в мае этого года и состоится переход на новый формат - операции Объединенных сил.