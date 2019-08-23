Аваков подписал указ о расторжении контракта с руководством завода "Форт"

“За допущенные просчеты, неэффективное управленческое решение и нарушения, которые привели к значительным финансовым потерям, руководством МВД принято решение, и я подписал соответствующий приказ, о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода „Форт“ господином Писаренко”, — сказал Аваков.

По его словам Национальная полиция проводит следственные действия на основании результатов аудиторской проверки.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей ГУНП во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.