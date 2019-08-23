Аваков вирішив звільнити керівників поліції у чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників ГУНП у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях. Доручення на підготовку відповідних подань він дав голові Нацполіції Сергію Князєву під час засідання колегії МВС, передає УНН.
"Зважаючи на сукупність допущених недоліків в організації роботи з протидії злочинності, є суттєві нарікання до керівників наступних головних управлінь: Львівської, Закарпатської, Запорізької, Житомирської областей. Я готовий прийняти кадрові рішення з цих зазначений керівників, пане міністре", - доповів Князєв у відповідь на запитання Авакова щодо областей, де є найгірші показники і нарікання на роботу, "щоб зробити висновки".
У відповідь Аваков зазначив: "...Я вважаю, що тут повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу працю, я думаю, що я очікую від вас, Сергій Миколайович, відповідних подань до кінця сьогоднішнього дня, і пропозицій по кадровому складу по цих областях".
"По завершенню колегії я невідкладно надам відповідні розпорядчі документи, і занесемо до вас в офіс", - зазначив Князєв.
Раніше Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область закликав звільнити керівника поліції області та очільників райвідділів поліції, а також голову СБУ в області.