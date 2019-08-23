Аваков решил уволить руководителей полиции в четырех областях

"Учитывая совокупность допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания к руководителям следующих главных управлений: Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей. Я готов принять кадровые решения по этим указанным руководителям, господин министр", - доложил Князев в ответ на вопрос Авакова относительно областей, где есть плохие показатели и нарекания на работу, "чтобы сделать выводы".

В ответ Аваков отметил: "...Я считаю, что здесь должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу, я думаю, что я ожидаю от вас, Сергей Николаевич, соответствующих представлений до конца сегодняшнего дня и предложений по кадровому составу по этим областям".

"По завершению коллегии я безотлагательно предоставлю соответствующие распорядительные документы, и занесем к вам в офис", - отметил Князев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал уволить руководителя полиции области и руководителей райотделов полиции, а также главу СБУ в области.