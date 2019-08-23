Аваков підписав указ про розірвання контракту з керівництвом заводу "Форт"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про розірвання контракту з керівництвом і начальником науково-виробничого об’єднання заводу “Форт”. Про це він сказав сьогодні на засіданні колегії МВС щодо діяльності правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
“За допущені прорахунки, неефективне управлінське рішення та порушення, що призвели до значних фінансових втрат, керівництвом МВС прийнято рішення, і я підписав відповідний наказ, про розривання контракту з керівництвом і начальником науково-виробничого об’єднання заводу „Форт“ паном Пісаренком”, — сказав Аваков.
За його словами Національна поліція проводить слідчі дії на підставі результатів аудиторської перевірки.
Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників ГУНП у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях.