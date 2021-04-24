Аутсайдер УПЛ завоевал четвертую победу в сезоне

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Поединком между "Мариуполем" и "Рухом" стартовала программа 23 тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

Игроки “Руха” с 25 февраля этого года если забивают голы в УПЛ, то ровно по 2 мяча за игру. На этот раз это достижение удалось превзойти.

Решающим в отчетном матче стал эпизод на 66-й минуте, после которого “Мариуполь” остался в меньшинстве, а “Рух” — реализовал пенальти. К концу матча на поле доминировали гости и довели свое преимущество до разгромной победы 3:0. Авторами голов стали: Климчук, Борячук и Рунича.

Этот успех позволил подопечным Ивана Федько оставить последнее место в турнирной таблице и улучшить свои шансы в борьбе за выживание в элите — 20 очков, что на два больше “Олимпик” и “Минай”.

Дополнение

В рамках второго соревновательного дня 23-го тура “Днепр-1” будет принимать “Минай”, “Ворскла” отправится в гости к “Колоса”, а “Львов” будет принимать “Десну”.

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