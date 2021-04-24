Аутсайдер УПЛ завоював четверту перемогу в сезоні

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Поєдинком між "Маріуполем" та "Рухом" стартувала програма 23 туру чемпіонату України з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Деталі

Гравці "Руха" з 25 лютого цього року якщо забивають голи в УПЛ, то рівно по 2 м’ячі за гру. Цього разу це досягнення вдалося перевершити.

Вирішальним у звітному матчі став епізод на 66-й хвилині, після якого "Маріуполь" залишився в меншості, а "Рух" — реалізував пенальті. До кінця матчу на полі домінували гості й довели свою перевагу до розгромної перемоги 3:0. Авторами голів стали: Клімчук, Борячук та Руніч.

Цей успіх дозволив підопічним Івана Федика залишити останнє місце в турнірній таблиці й поліпшити свої шанси в боротьбі за виживання в еліті – 20 очок, що на два більше за "Олімпік" та "Минай".

Доповнення

В рамках другого змагального дня 23-го туру "Дніпро-1" прийматиме "Минай", "Ворскла" відправиться в гості до "Колоса", а "Львів" прийматиме "Десну".

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