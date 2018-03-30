Аутсайдер чемпионата Украины подписал экс-нападающего "Динамо" и "Шахтера"

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Форвард Александр Гладкий пополнил ряды 12-й команды турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги — одесского “Черноморца”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “моряков”.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. За клуб из Южной Пальмиры футболист будет выступать под 24-м номером.

Ранее 30-летний игрок звена атаки сыграл за харьковские “Металлист” и “Арсенал Харьков, ФК” Харьков “,” Шахтер “Донецк,” Днепр “Днепропетровск и” Карпаты “.

Всего в высшем дивизионе чемпионата Украины провел 266 матчей (забил 80 голов), в еврокубковых турнирах — 43 (8).

Примечательно, что титулованный футболист в активе звание лучшего бомбардира первенства страны (2007). Также Гладкий является трехкратным чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке страны, обладатель Кубка УЕФА (2009). В национальной сборной Украины сыграл 11 матчей, забил 1 мяч.

Добавим также, уже 31-го марта Гладкий будет шанс помочь одесситам в противостоянии с другим аутсайдером УПЛ — “Карпатами”.

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