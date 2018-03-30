Аутсайдер чемпіонату України підписав екс-нападника "Динамо" і "Шахтаря"

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Форвард Олександр Гладкий поповнив ряди 12-ї команди турнірної таблиці Української Прем’єр-ліги — одеського “Чорноморця”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “моряків”.

Угода з футболістом розрахована до кінця поточного сезону. За клуб із Південної Пальміри футболіст виступатиме під 24-м номером.

Раніше 30-річний гравець ланки атаки відіграв за харківські “Металіст” і “Арсенал Харків, ФК “Харків”, “Шахтар” Донецьк, “Дніпро” Дніпропетровськ та “Карпати”.

Загалом у вищому дивізіоні чемпіонату України провів 266 матчів (забив 80 голів), в єврокубкових турнірах — 43 (8).

Примітно, що титулований футболіст має в доробку звання кращого бомбардира першості країни (2007). Також Гладкий є триразовим чемпіоном України, двічі перемагав в Кубку країни, власник Кубка УЄФА (2009). У національній збірній України зіграв 11 матчів, забив 1 м’яч.

Додамо також, вже 31-го березня Гладкий матиме шанс допомогти одеситам у протистоянні з іншим аутсайдером УПЛ — “Карпатами”.

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