Аутсайдер чемпіонату України підписав екс-нападника "Динамо" і "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Форвард Олександр Гладкий поповнив ряди 12-ї команди турнірної таблиці Української Прем’єр-ліги — одеського “Чорноморця”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “моряків”.
Угода з футболістом розрахована до кінця поточного сезону. За клуб із Південної Пальміри футболіст виступатиме під 24-м номером.
Раніше 30-річний гравець ланки атаки відіграв за харківські “Металіст” і “Арсенал Харків, ФК “Харків”, “Шахтар” Донецьк, “Дніпро” Дніпропетровськ та “Карпати”.
Загалом у вищому дивізіоні чемпіонату України провів 266 матчів (забив 80 голів), в єврокубкових турнірах — 43 (8).
Примітно, що титулований футболіст має в доробку звання кращого бомбардира першості країни (2007). Також Гладкий є триразовим чемпіоном України, двічі перемагав в Кубку країни, власник Кубка УЄФА (2009). У національній збірній України зіграв 11 матчів, забив 1 м’яч.
Додамо також, вже 31-го березня Гладкий матиме шанс допомогти одеситам у протистоянні з іншим аутсайдером УПЛ — “Карпатами”.