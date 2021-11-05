Аукцион Фонда госимущества: в центре Чернобыля можно арендовать помещение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Сообщает УНН со ссылкой на ФГИУ.
Детали
Помещения административно-бытового корпуса КВ “Вектор” выставили по стартовой цене в 4200 грн в месяц. Торги должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 метра квадратных. В фонде сообщают, что новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.
“Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут существенно повлиять на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость”, — считают в Фонде госимущества.
Добавим
В начале октября в Фонде государственного имущества сообщили, что предложат бизнесу арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.
Напомним
В Украине начались съемки документального проекта “Чернобыль”. Съемки документального сериала “Чернобыль” продлится до конца осени. Премьера проекта в Украине запланирована на весну 2022 года.