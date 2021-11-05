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Аукцион Фонда госимущества: в центре Чернобыля можно арендовать помещение

Киев • УНН

 • 12477 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Сообщает УНН со ссылкой на ФГИУ.

Аукцион Фонда госимущества: в центре Чернобыля можно арендовать помещение

Детали

Помещения административно-бытового корпуса КВ “Вектор” выставили по стартовой цене в 4200 грн в месяц. Торги должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 метра квадратных. В фонде сообщают, что новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.

“Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут существенно повлиять на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость”, — считают в Фонде госимущества.

Добавим

В начале октября в Фонде государственного имущества сообщили, что предложат бизнесу арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним

В Украине начались съемки документального проекта “Чернобыль”. Съемки документального сериала “Чернобыль” продлится до конца осени. Премьера проекта в Украине запланирована на весну 2022 года.

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