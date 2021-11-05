Аукціон Фонду держмайна: у центрі Чорнобиля можна орендувати приміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження. Повідомляє УНН з посиланням на ФДМУ.
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Приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ “Вектор” виставили зі стартовою ціною у 4200 грн на місяць. Торги мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 метри квадратних. У Фонді повідомляють, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об’єкта, а також його суборенди.
“Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість”, — вважають у Фонді держмайна.
Додамо
На початку жовтня у Фонді державного майна повідомили, що запропонують бізнесу орендувати на прозорих онлайн-аукціонах 35 об’єктів у Чорнобильській зоні відчуження.
Нагадаємо
В Україні розпочалися зйомки документального проєкту “Чорнобиль”. Фільмування документального серіалу “Чорнобиль” триватиме до кінця осені. Прем’єра проєкту в Україні запланована на весну 2022 року.