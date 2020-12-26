Аудиогид на украинском заработал в Колизее

Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.

"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский", - рассказала Елена Зеленская.

Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. е. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

"Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", - сказал Юрий Сосков.

По словам жены Президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Напомним, украиноязычные аудиогиды внедрили в трех музеях Турции.