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Аудиогид на украинском заработал в Колизее

Киев • УНН

 • 12223 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира состоялся запуск девятого украинского аудиогида. На этот раз - в Колизее в Риме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Аудиогид на украинском заработал в Колизее

Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.

"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский", - рассказала Елена Зеленская.

Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. е. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

"Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", - сказал Юрий Сосков.

По словам жены Президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Напомним, украиноязычные аудиогиды внедрили в трех музеях Турции.

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