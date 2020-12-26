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Аудіогід українською запрацював у Колізеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У межах проекту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу відбувся запуск дев’ятого українського аудіогіда. Цього разу – у Колізеї в Римі, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Аудіогід українською запрацював у Колізеї

Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку “культурна дипломатія”. Цей проект покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках.

“Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з’явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську”, — розповіла Олена Зеленська.

Колізей — найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток (споруд) і третє — серед музеїв, поступаючись лише Лувру та Національному музею Китаю.

“Голосом” аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

“Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проекту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу”, — сказав Юрій Сосков.

За словами дружини Президента України, наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту — Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Нагадаємо, україномовні аудіогіди впровадили у трьох музеях Туреччини.

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