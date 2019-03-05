Атомная энергетика помогла Украине обойтись без российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В том, что Украина выжила без российского газа, есть весомый вклад атомной энергетики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Президента Петра Порошенко.
"В том, что мы выжили без российского газа, есть весомый вклад атомной энергетики. Строительство дополнительных энергоагрегатов, в том числе и на Ташлыкской ГАЭС, и на Днестровской ГЭС мы определяем приоритетным направлением", - говорится в сообщении Порошенко.
Отметим, что Южно-Украинский энергетический комплекс - единственное в Украине предприятие, где комплексно используются базовые ядерные и маневренные гидро- и гидроаккумулирующие мощности. В его состав входят Южно-Украинская АЭС, Александровская ГЭС и Ташлыкская ГАЭС. Ежегодно энергетическим комплексом на Южном Буге производится 17-20 млрд кВт/ч электрической энергии, что составляет примерно 10% общего производства электроэнергии в стране и около 20% ее генерации на украинских атомных электростанциях.
Ранее УНН сообщал, что Украина в феврале выработала электричества на 4,8% меньше плана.
В том, что мы выжили без российского газа, есть весомый вклад атомной энергетики. Строительство дополнительных энергоагрегатов, в том числе и на Ташлыкской ГАЭС, и на Днестровской ГЭС мы определяем приоритетным направлением. pic.twitter.com/M7KEPdhfxg- Петр Порошенко (@poroshenko) March 5, 2019