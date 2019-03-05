Атомна енергетика допомогла Україні обійтися без російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У тому, що Україна вижила без російського газу, є вагомий внесок атомної енергетики. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Twitter Президента Петра Порошенка.
"У тому, що ми вижили без російського газу, є вагомий внесок атомної енергетики. Будівництво додаткових енергоагрегатів, зокрема і на Ташлицькій ГАЕС, і на Дністровській ГЕС ми визначаємо пріоритетним напрямком", - йдеться у повідомленні Порошенка.
Зазначимо, що Южно-Український енергетичний комплекс – єдине в Україні підприємство, де комплексно використовуються базові ядерні та маневрені гідро- і гідроакумулюючі потужності. До його складу входять Южно-Українська АЕС, Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС. Щороку енергетичним комплексом на Південному Бузі виробляється 17-20 млрд кВт/год електричної енергії, яка становить приблизно 10% загального виробництва електроенергії в країні та близько 20% її генерації на українських атомних електростанціях.
Раніше УНН повідомляв, що Україна у лютому виробила електрики на 4,8% менше від плану.
В тому, що ми вижили без російського газу, є вагомий внесок атомної енергетики. Будівництво додаткових енергоагрегатів, зокрема і на Ташлицькій ГАЕС, і на Дністровській ГЕС ми визначаємо пріоритетним напрямком. pic.twitter.com/M7KEPdhfxg— Петро Порошенко (@poroshenko) March 5, 2019