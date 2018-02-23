Атлеты из России обошли Украину в медальном зачете Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Олимпийские атлеты из России обошли сборную Украины в медальном зачете зимней Олимпиады-2018, передает УНН.
После полученного "золота" в фигурном катании команда российских спортсменов поднялась на пятнадцатое место. Сборная Украины осталась на 20-м месте.
Заметим, до первой золотой медали у российских атлетов было 12 наград - 4 серебряных и 8 бронзовых - и они занимали 21-е место, сразу за Украиной, на счету которой одна золотая медаль.
Сейчас возглавляет медальный зачет Норвегия с 13 золотыми медалями, второй идет Германия (тоже 13 золотых медалей), а третья - Канада (10 золотых наград).
Напомним, российские фигуристки Алина Загитов и Евгения Медведева принесли сборной ОАР две медали - золото и серебро.
Как сообщал УНН, золотую медаль для Украины получил на Играх в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко.