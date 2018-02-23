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Атлети з Росії обійшли Україну в медальному заліку Олімпіади-2018

Атлети з Росії обійшли Україну в медальному заліку Олімпіади-2018

Київ • УНН

 • 14232 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Олімпійські атлети з Росії обійшли збірну Україну в медальному заліку зимової Олімпіади-2018, передає УНН.

Після здобутого “золота” у фігурному катанні команда російських спортсменів піднялась на 15-е місце. Збірна України залишилась на 20-му місці.

Зазначимо, до першої золотої медалі у російських атлетів було 12 медалей — 4 срібних та 8 бронзових — і вони посідали 21-е місце, відразу за Україною, на рахунку якої одна золота медаль.

Наразі очолює медальний залік Норвегія із 13 золотими медалями, другою йде Німеччина (теж 13 золотих медалей), а третя — Канада (10 золотих нагород).

Нагадаємо, російські фігуристки Аліна Загітова і Євгенія Мєдвєдєва принесли збірній ОАР дві медалі — золото і срібло.

Як повідомляв УНН, золоту медаль для України здобув на Іграх в Пхьончхані фрістайліст Олександр Абраменко.

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