Атлети з Росії обійшли Україну в медальному заліку Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Олімпійські атлети з Росії обійшли збірну Україну в медальному заліку зимової Олімпіади-2018, передає УНН.
Після здобутого “золота” у фігурному катанні команда російських спортсменів піднялась на 15-е місце. Збірна України залишилась на 20-му місці.
Зазначимо, до першої золотої медалі у російських атлетів було 12 медалей — 4 срібних та 8 бронзових — і вони посідали 21-е місце, відразу за Україною, на рахунку якої одна золота медаль.
Наразі очолює медальний залік Норвегія із 13 золотими медалями, другою йде Німеччина (теж 13 золотих медалей), а третя — Канада (10 золотих нагород).
Нагадаємо, російські фігуристки Аліна Загітова і Євгенія Мєдвєдєва принесли збірній ОАР дві медалі — золото і срібло.
Як повідомляв УНН, золоту медаль для України здобув на Іграх в Пхьончхані фрістайліст Олександр Абраменко.