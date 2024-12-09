"АТЕШ" обнаружил новую базу оккупантов в курортной зоне Крыма
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" нашло место дислокации российских военных на территории базы отдыха в селе Марьино Черноморского района. На базе размещены бронированные Уралы, квадроциклы и мотоциклы оккупантов.
Агент движения "АТЕШ" обнаружили место дислокации вражеских военных в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
По информации, оккупанты расположили технику и личный состав на территории базы отдыха в селе Марьино. Среди найденной техники были бронированные Уралы, квадроциклы и мотоциклы, используемые российскими военными.
Эта локация находится на улице Зеленой, однако ее можно считать опасной из-за присутствия оккупантов.
Несмотря на то, что использование гражданских объектов для военных целей является нарушением международного права, террористы продолжают игнорировать законы и подвергать местных жителей опасности.
В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ29 нояб. 2024, 04:01 • 102299 просмотров