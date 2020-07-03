"Аталанта" Малиновского установила рекорд по количеству побед в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В итальянской Серии А по футболу состоялось центральное противостояние 29 тура в котором в гости к "Аталанты" посетили игроки "Наполи", передает корреспондент УНН.
В начале второй половины счет открыл никем не прикрытый Марио Пашалич — хорват отличился ударом головой с подачи Алехандро Гомеса. Через восемь минут “Аталанта” удвоила результат. Рафаэль Толо сначала нанес неудачный удар после которого немец Госенс подхватил игровой снаряд и переправил его в сетку — 2:0.
Таким образом, “Аталанта” впервые в истории клуба завоевала 7 выигрышей подряд в Серии А.
Примечательно, что из-за перебора желтых карточек встречу пропустил Руслан Малиновский.
Отметим, с 60 баллами бергамцы удерживают 4 место — в зоне Лиги чемпионов, и уже на 12 очков опережает “Рому”, которая уступила “Удинезе” (0:2).