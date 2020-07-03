"Аталанта" Маліновського встановила рекорд за кількістю перемог в Серії А

На початку другої половини рахунок відкрив ніким не прикритий Маріо Пашаліч – хорват відзначився ударом головою з подачі Алехандро Гомеса. Через вісім хвилин "Аталанта" подвоїла результат. Рафаель Толой спочатку завдав невдалого удару після якого німець Госенс підхопив ігровий снаряд та переправив його у сітку – 2:0.

Таким чином, "Аталанта" вперше в історії клубу здобула 7 виграшів поспіль у Серії А.

Примітно, що через перебір жовтих карток зустріч пропускав Руслан Маліновський.

Відзначимо, з 60 балами бергамці втримують 4 місце - в зоні Ліги чемпіонів, і вже на 12 очок випереджає "Рому", яка поступилася "Удінезе" (0:2).