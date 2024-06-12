Киберполицейские и следователи Нацполиции установили личность киевлянина, который по заказу членов российской хакерской группировки маскировал вирус-шифровальщик под видом безопасных файлов. Скрытую программу хакеры рф использовали для вмешательства в работу компьютерных сетей ведущего иностранного предприятия, а за расшифровку данных фигуранты требовали уплатить выкуп. Об этом сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Правоохранители, как указано, установили личность 28-летнего уроженца Харьковщины, который за вознаграждение сотрудничал с российской хакерской группировкой.

Полицейские выяснили, что молодой человек специализировался на разработке крипторов (от англ. crypt - тайник) - специального программного обеспечения для маскировки компьютерных вирусов под видом безопасных файлов. Благодаря навыкам программирования фигурант мог скрывать вредоносное программное обеспечение от самых популярных антивирусов.

"Услугами киевлянина за вознаграждение в криптовалюте воспользовалась одна из российских хакерских групп для маскировки вируса-шифровальщика „Conti-malware“. А в конце 2021 года члены группировки инфицировали скрытым вредоносным программным обеспечением компьютерные сети предприятия в Нидерландах и Бельгии. В результате этих действий они стали непригодны к использованию. Хакеры требовали уплатить выкуп за расшифровку компьютеров", - рассказали в полиции.

В ходе расследования, как сообщается, киберполицейские установили причастность злоумышленника к российским хакерским группировкам «LockBit» и «Conti». Они специализируются на блокировании работы промышленных предприятий путем шифрования компьютерных сетей с целью получения выкупа.

В рамках досудебного, как указано, провели обыск в Киеве. Также, по международному запросу от правоохранительных органов Нидерландов, был проведен обыск на территории Харьковской области. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Следствие продолжается, решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Возможна дополнительная правовая квалификация.

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