В селе Садовое в Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, ранив 72-летнего мужчину, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"Российские военные продолжают атаковать с беспилотников жителей Херсонщины. В селе Садовое из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 72-летний мужчина. Он получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение предплечья", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают необходимую медпомощь.

Также в больницу обратился житель Антоновки, который попал под вражеский удар. 55-летний мужчина получил легкие ранения: взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, мужчина 1969 г.р. обратился к медикам после того, как около 12.00 попал под вражеский обстрел в Киндейке.

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