Российские войска утром атаковали дроном Киндейку, пригород Херсона. В результате удара погиб 51-летний местный житель, который находился на улице. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в четверг, пишет УНН.

Детали

"Около 10:00 российские террористы с дрона атаковали Киндейку - пригород Херсона", - сообщил Мрочко в Telegram.

"Из-за удара российского беспилотника по Киндейке погиб местный житель", - указал Прокудин в Telegram.

Как сообщил Прокудин, утром оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнего мужчину, который находился на улице. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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